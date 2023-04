Porsche, la nuova hypercar è in ritardo: 'La tecnologia che ci serve non esiste ancora'

Porsche continua a lavorare senza sosta con l'intento di sfornare auto belle, potenti e tecnologicamente avanzate. E' di questa settimana la presentazione del restyling 2023 della Cayenne, mentre è degli scorsi giorni la notizia che l'azienda sta continuando a sviluppare gli e-fuel per contenere i prezzi.

Nel contempo Porsche guarda al futuro e ha in programma ormai da tempo una nuova hypercar. A riguardo ne ha parlato Michael Steiner, responsabile della ricerca e dello sviluppo del marchio, che ha fatto chiaramente capire come la casa automobilistica di Stoccarda stia aspettando l'arrivo di una nuova tecnologia per le batterie, di modo da poter lanciare appunto il suo prossimo bolide.

"Siamo nel bel mezzo dello sviluppo della nostra batteria di nuova generazione", ha dichiarato di recente Steiner a Motor Trend. “Con la società nostra consociata, Cellforce Group, abbiamo realizzato dei campioni di tali batterie delle stesse dimensioni che utilizziamo per l' attuale Taycan”.

Porsche testerà le prestazioni di tali celle nel giro di un paio d'anni, dopo di che la stessa tecnologia dovrà essere ulteriormente sviluppata per adattarla ad una vettura ad alte prestazioni come appunto la prossima hypercar.

“Quando saremo abbastanza bravi in ​​termini di densità di energia volumetrica – ha aggiunto Steiner - allora potrebbe esserci la possibilità di mostrare cosa si potrebbe fare su strada con prestazioni che saranno vicine a quelle di un'auto da corsa”.

Il manager ha concluso: "L'auto l'abbiamo già in mente, ma abbiamo bisogno di qualche ulteriore miglioramento dal punto di vista tecnologico". Non è ben chiaro se la nuova vettura sarà solo elettrica o ibrida, ed inoltre, non è dato sapere se le parole di Steiner facciano riferimento all'erede della 918 Spyder che il CEO di Porsche, Oliver Blume, aveva descritto come una vettura con una tecnologia "all'avanguardia".