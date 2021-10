Porsche genera 1,21 Gigawatt di potenza di ricarica e omaggia Ritorno al Futuro

Contando la rete di ricarica europea e quella americana, la Nuova Porsche Taycan elettrica può ora avere accesso a 1,21 Gigawatt di energia, un traguardo che la società ha deciso di celebrare con un video dedicato.

Dedicato a cosa nello specifico? Beh 1,21 Gigawatt è la potenza di riferimento del Dr. Emmett Brown per l'accesso al viaggio nel tempo nella trilogia di Ritorno al Futuro. La mitica DeLorean DMC-12 (a proposito: su eBay trovate una rarissima DeLorean DMC-12 di colore rosso) dei film ha bisogno di una tale scarica di energia perché il viaggio nel tempo diventi possibile. Nel corso del primo, leggendario capitolo è proprio questa la chiave di volta del plot: incastrato negli anni '50, Marty McFly deve trovare il modo di generare 1,21 Gigawatt per tornare nel suo presente, espediente che porterà i protagonisti a fronteggiare il fulmine della Torre dell'Orologio.

Per elaborare tale potenza, la DeLorean della trilogia cinematografia ha a bordo un piccolo reattore nucleare. Per capire di quanta energia stiamo parlando, 1,21 Gigawatts è una potenza sufficiente ad alimentare le 1.042 stazioni di ricarica Fast Charge di Electrify America (670) e Ionity (372) a cui Porsche ha accesso - in totale parliamo di 4.800 punti di ricarica individuale.

Torniamo così al filmato celebrativo, con protagonista Donald Fullilove, il sindaco Goldie Wilson nei film. L'attore è alla guida di una Taycan e prende simpaticamente in giro il conducente di una DeLorean che "trasforma sempre tutto in uno show"... La Taycan invece sfrutta tutte le ultimissime tecnologie nel modo più silenzioso possibile, ricaricandosi fino all'80% in appena 22 minuti grazie alla sua batteria a 800 V e all'architettura di ricarica da 270 kW.