Porsche e futuro elettrico: sopravviverà soltanto un modello a benzina

Porsche ha annunciato i suoi piani per l'elettrificazione graduale della gamma, con l’ambizioso obiettivo di rendere l’80% dei suoi modelli totalmente elettrici entro il 2030. Un dirigente della casa di Stoccarda ha dichiarato a Reuters che l’eccezione sarà la Porsche 911.

La strategia Porsche per il futuro ha attirato l’attenzione di esperti del settore e ambientalisti, poiché la casa di Stoccarda ha investito notevolmente sia nell'elettrico che nei carburanti sintetici, in quest'ultimo caso tramite la società cilena HIF Global. Per la prima volta Porsche delinea con chiarezza la strategia futura: cilindri e pistoni saranno mantenuti esclusivamente sul modello più rappresentativo della gamma, la 911.

Karl Dums, a capo del team Porsche che si occupa di e-fuel, ha dichiarato che la casa automobilistica elettrizzerà Macan, 718 Cayman, 718 Boxster e Cayenne. L’introduzione di nuovi modelli, dai SUV alla berlina elettrica Taycan, ha ridimensionato il ruolo della 911 da star indiscussa a sportiva per veri appassionati: la 911 rappresenta il 13% della produzione Porsche nel 2022. Secondo Dums, Porsche farà ogni sforzo possibile per mantenere la 911 il più a lungo possibile con il motore a combustione interna.

Porsche considera l’elettrificazione massiccia e gli investimenti sugli e-fuel come due strategie distinte. Dums ha dichiarato che il carburante sintetico sarà destinato principalmente all’aeronautica e ai veicoli pesanti, mentre ipotizza che la maggior parte delle automobili in commercio nel 2030 saranno elettriche. (immagine copertina: Porsche)