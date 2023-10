Il Porsche Festival 2023 si sposta a Misano: appuntamento al 7-8 ottobre

Giunto alla sua ottava edizione, il Porsche Festival 2023 è pronto a prendere vita in una location particolare, diversa dal Porsche Experience Center in Franciacorta dove ha preso forma negli ultimi due anni (i numeri del Porsche Festival 2022 al PEC).

Ci si sposta infatti al Misano World Circuit: i Centri Porsche, i Porsche Club, i partner, i clienti e migliaia di appassionati del marchio tedesco sono chiamati a raccolta nei giorni del 6 e del 7 ottobre 2023. Come tradizione ci sono in programma diverse attività nel paddock ed esperienze di guida in pista accanto agli istruttori ufficiali Porsche. Si potrà inoltre assistere alla penultima tappa della Porsche Carrera Cup, l’occasione perfetta per celebrare i 75 anni del brand Porsche. Il marchio di Stoccarda infatti infiamma il cuore degli appassionati dall’ormai lontano 1948.

Il tema del festival 2023 si focalizza proprio sulle celebrazioni del 75esimo anniversario: “Driven by Dreams”. Si affronterà un vero e proprio viaggio nella storia del marchio attraverso 8 decadi, dagli anni Cinquanta a oggi. Ogni decade sarà rappresentata dai modelli Porsche più iconici, dalla 356 Speedster alla Taycan elettrica.

Nel Paddock di Misano si potranno ammirare anche diverse installazioni artistiche, la tape art celebrativa che decora una Porsche 992 e l’opera dell’artista spagnolo Okuda San Miguel, con una Porsche 928 trasformata in una artcar. Il Porsche Village sarà di fatto un museo a cielo aperto con esemplari provenienti dal Porsche Museum di Stocarda e da collezioni private. Immancabile poi, come ogni anno, il Concorso di Restauro Porsche Classic, giunto alla sua ottava edizione.

La due-giorni del marchio Porsche sarà chiusa come tradizione dall’iconica parata che vedrà sfilare vetture di tutte le epoche sulle iconiche curve di Misano.