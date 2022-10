Siamo stati al Porsche Festival 2022: le nostre dal PEC Franciacorta

Mentre scriviamo questo articolo al Porsche Experience Franciacorta di Castrezzato (Brescia) si stanno consumando le ultime ore del Porsche Festival 2022, un evento che ha chiamato a raccolta migliaia di appassionati di motori, clienti Porsche, Porsche Club e Porsche Center. Ci siamo stati ed ecco le foto che abbiamo scattato all'evento.

In programma l'1 e il 2 ottobre 2022, le foto in galleria corrispondono al primo giorno di festival, lo stesso che ha visto la premiazione del concorso di restauro "Classic" di Porsche Italia. Sul terzo e secondo gradino del podio sono saliti rispettivamente il Centro Porsche Latina e il Centro Porsche Padova per il restauro di due 911.

Al primo posto invece si è classificato il Centro Porsche Milano Est per il restauro di una eccezionale Porsche 356 Speedster del 1956 - che ha anche sollevato qualche polemica. In origine rossa fuori e nera dentro, per volere del suo cliente attuale è stata trasformata in nero fuori e in beige dentro, un lavoro allo stato dell'arte anche se non è stata ripristinata la colorazione originaria dell'auto.

Andato in scena per il secondo anno consecutivo al PEC Franciacorta (un giorno al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta), il Porsche Festival 2022 ha messo a disposizione dei visitatori diverse attrazioni a partire da molte Porsche uniche provenienti dal Porsche Museum di Stoccarda, per finire alle Experience in pista con i bolidi del marchio. Presente anche una grande area Porsche Approved con vetture usate controllate e certificate da Porsche Italia, pronte per l'acquisto. Vi lasciamo dunque alle foto che abbiamo scattato nella giornata dell'1 ottobre, con il Porsche Festival invece ci si dà appuntamento al 2023.