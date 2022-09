Porsche Festival 2022: nuova edizione all'Experience Center Franciacorta 1 e 2 ottobre

Il Porsche Festival è pronto a dare vita alla sua settima edizione, la seconda presso il Porsche Experience Center Franciacorta che spegne la sua prima candelina (un giorno al nuovo Porsche Experience Center Franciacorta). L'appuntamento è per l'1 e il 2 ottobre 2022.

Torna dunque l'evento più iconico di Porsche Italia dedicato ai Centri Porsche, ai Porsche Club, ai Partner e a tutti gli amanti della sportività che desiderano immergersi nel mondo Porsche. L'evento è infatti aperto a tutti, anche a chi non è cliente Porsche, sul sito ufficiale del Porsche Festival è possibile acquistare varie experience, anche se molte di queste sono andate Sold Out dopo pochissimo tempo.

A oggi, al 28 settembre, restano disponibili i Pass Paddock a 35 euro, con accesso al Porsche Village, al parcheggio Porsche con partecipazione alla Parata (se clienti) e un simpatico Porsche Gadget incluso. Il secondo livello ancora disponibile è l'Hospitality, almeno per il 2 ottobre: oltre ai vantaggi del pass Paddock c'è anche l'ingresso alla Hospitality per pranzo e open bar a 150 euro. Infine c'è disponibile il pass Gourmet Experience, che a 300 euro mette a disposizione un percorso enogastronomico locale per gustare tutte le specialità del territorio presso il ristorante del PEC Franciacorta. Al momento risultano invece Sold Out le Experience in pista con i bolidi della casa tedesca. Ci si vede in Franciacorta dunque...