Porsche festeggia la Taycan numero 100.000: una Turbo S che verrà consegnata in UK

La Porsche Taycan ha fatto il suo debutto sul mercato nel settembre del 2019 come naturale evoluzione del prototipo Porsche Mission E presentato al salone di Francoforte del 2015. Sono passati poco più di tre anni da quel giorno, e oggi Porsche celebra il raggiungimento delle 100.000 Taycan prodotte.

In data 7 novembre 2022 dalla fabbrica di Zuffenhausen è nata la Taycan Turbo S numero 100.000, vestita in tinta Neptune Blue e pronta a volare tra le mani del suo proprietario in Regno Unito, che a detta del marchio si tratta uno dei mercati più prosperi per questo modello, assieme a Stati Uniti e Cina.

Le vendite sono però calate del 12% rispetto al 2021 a causa di alcuni problemi di approvvigionamento, ma ciò nonostante in questi primi 9 mesi del 2022 Porsche ha venduto un totale di 25.073 di modelli Taycan (leggete la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo).

Oltre all’annuncio del raggiungimento di questo importante traguardo, Porsche ha colto l’occasione per dare il giusto merito anche alle Taycan già esistenti, e in particolare a quelle che hanno già percorso diversi chilometri: una Taycan 4S acquistata nell’agosto 2020 a Lione, ad oggi ha percorso 188.119 km, mentre un’altra Taycan 4S che si trova a Marsiglia ha totalizzato 113.977 dal quando è stata acquistata nel giugno del 2020. Invece un dipendente interno a Porsche ha totalizzato quasi 135.000 km a bordo di una Taycan Turbo dell’azienda.