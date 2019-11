Il primo Porsche Experience Centre in Italia sarà all'Autodromo Franciacorta

Arriva anche in Italia un Porsche Experience Centre, autentico paradiso per gli appassionati del brand di Stoccarda. Il primo della nazione, l'ottavo al mondo e il più grande di sempre. Il Porsche Experience Centre sorgerà all'Autodromo di Franciacorta, nei pressi di Brescia. Vediamo assieme di cosa si tratta e cosa ci si può aspettare.

Come si diceva, sarà il più grande Porsche Experience Center di sempre. I lavori di ristrutturazione e la realizzazione da zero di un centro dedicato ai clienti più entusiasti di Porsche su un'area di 559.000 metri quadri (che i giocatori di Ride 3 conoscono bene). I lavori partono verso la fine di quest'anno, mentre l'inaugurazione del primo Porsche Experience Centre è prevista per i primi mesi del 2021.

Era naturale che presto o tardi anche l'Italia avrebbe avuto il suo centro, data l'importanza del nostro mercato per il brand. L'Italia è il terzo mercato Porsche per unità vendute di Europa.

"Gli Experience Center incarnano l'esperienza di Porsche", spiega Detlev von Platen, membro del Cda di Porsche. "Offrono ai visitatori l'opportunità di vivere il Marchio a 360 gradi, un'esperienza che tocca nel profondo. Il centro di Franciacorta sarà il prossimo punto di contatto per i clienti e gli appassionati che desiderano provare direttamente l'emozione del mondo Porsche".

La soddisfazione per i dirigenti italiani ovviamente è molta, come racconta l'AD Pietro Innocenti che si dice "orgoglioso che Porsche abbia raccolto la nostra idea di creare un Experience Center in Italia". Pochi giorni fa Porsche ha inaugurato il suo secondo Porsche Experience Center in Germania, a Hockenheim.

Gli altri centri si trovano a Lipsia, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles e Shanghai.



Sarà possibile provare le vetture di Porsche, e mettersi in pista con esperienze di guida e corsi pensati per chi cerca emozioni forti.