Porsche: 'Entro il 2030 l'80% delle nostre auto sarà elettrico'

Stoccarda ci tiene a ribadirlo: da loro l'elettrico arriverà in fretta. Infatti, dopo le precedenti dichiarazioni che parlavano di un 50% elettrico entro il 2025, Porsche rilancia, e ci informa che nel 2030, la quota salirà all'80%.

Ricordiamo che, nel 2023, Porsche Italia ha registrato un notevole successo finanziario, con un fatturato che ha superato gli 830 milioni di euro, segnando un impressionante aumento del 26% rispetto al 2022. Tale crescita si è riflessa anche negli utili, che hanno registrato un incremento proporzionale.

Il presidente di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha annunciato che nel corso del 2023 sono state consegnate un totale di 7.642 vetture, rappresentando un aumento del 5% rispetto all'anno precedente. Questo risultato ha consolidato il mercato italiano come il terzo più importante in Europa per volumi di vendita, preceduto solamente da Inghilterra e Germania.

Le vetture elettriche a batteria Porsche hanno goduto di una crescita particolarmente significativa in Italia, con un aumento del 22% e una quota di mercato che ha raggiunto il 7,7%, quasi il doppio rispetto al 4,2% del mercato italiano nel suo complesso. Porsche sarà il primo marchio a non distinguere le proprie auto elettriche nel nome: la prossima Macan elettrica si chiamerà (solo) "Macan", esattamente come quella termica. ciò denota la decisione ferrea di Porsche di entrare a piene mani nel mondo dell'elettrico, anche a partire dalle nomenclature.

Le vendite online presso i concessionari sono aumentate del 22%, con una quota significativa proveniente da nuovi clienti con un'età media di 51 anni, sette anni in meno rispetto alla media nazionale. I modelli di maggior successo per Porsche Italia rimangono il Macan e il Cayenne, ma sarà proprio con il lancio della prossima Macan di seconda generazione, disponibile esclusivamente con motorizzazione elettrica, che si avrà (come già accennato) una svolta significativa per il marchio.