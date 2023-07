Le Porsche elettriche vendono poco? La Macan ICE non verrà pensionata

Porsche starebbe pensando di rivedere i suoi piani circa l'addio della Macan ICE. L'azienda aveva annunciato un pensionamento del suo SUV nella versione termica nel 2025-2026 per lasciare spazio a quella elettrica, ma sarebbe pronta ad una clamorosa retromarcia.

La notizia non è ufficiale ma è riportata da Automotive News, portale decisamente autorevole, e collega tale possibile dietrofront alle vendite basse delle elettriche di casa Porsche.

Stando a quanto fatto sapere da alcuni rivenditori statunitensi che hanno partecipato ad una reunion di concessionari Porsche questa settimana, la casa di Zuffenhausen “Esaminerà le vendite nei prossimi due anni", dopo di che prenderà una decisione definitiva, o almeno questo è quanto riporta AN.

Il motivo è molto semplice: la Porsche Macan, in dotazione anche ai vigili di Robecco, è la Porsche più venduta oltre oceano con 23.688 vetture piazzate sul mercato su un totale di 70.065, e solo il 10 per cento del totale delle vendite proviene invece da un EV.

Porsche non può non tenere in considerazione il mercato USA che è il secondo più importante per l'azienda dopo l'Europa, di conseguenza sta valutando con estrema attenzione le prossime mosse.

Uno dei problemi principali delle scarse vendite di EV Porsche sta nelle colonnine di ricarica: "Porsche sta venendo respinta dai clienti - ha detto un concessionario anonimo - si sono resi conto che non ci sono abbastanza colonnine di ricarica", per supportare i clienti che hanno la Macan EV.

Porsche starebbe lavorando ad una rete di ricarica di proprietà, rifiutando di accordarsi con Tesla come invece stanno facendo moltre altre aziende: dopo Ford e GM anche Stellantis starebbe pensando di adottare lo standard di ricarica di Elon Musk, ma Porsche non vuole unirsi alla massa, per ragioni al momento sconosciute.

A questo punto bisognerà quindi attendere i prossimi due anni per capire come evolverà la vicenda: noi vi terremo senza dubbio aggiornati.