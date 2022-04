Le Porsche diventano ancor più veloci con i componenti del programma Tequipment

Le Porsche, e in particolare i modelli più specialistici come la 911 GT2 RS e la 911 GT3 RS, sono auto che già di per sé offrono delle performance fuori dal comune, ma ciò non significa che non possano essere migliorate ancor più. È per questo che esiste il Porsche Tequipment Program, che offre componenti ancor più speciali per le migliori 911.

La casa di Zuffenhausen ha dunque pensato bene di pubblicare un video che ci illustra le prelibatezze offerte ai clienti più esigenti, ma allo stesso tempo intrattiene anche i semplici appassionati con delle immagini che fanno brillare gli occhi.

Il catalogo offre davvero di tutto, comprese alcune chicche che non riguardano propriamente le auto in sé, mentre tra i componenti da montare sulle 911 più speciali ci sono anche quelli griffati Manthey Racing, preparatore non che squadra corse che compete in svariate competizioni, tra le quali figura la 24 ore del Nurburgring, senza dimenticare che Porsche AG detiene il 51% di quest’azienda.

Spulciando all’interno del catalogo Tequipment troviamo quindi teli per coprire le amate vetture, con i colori che riprendono i motivi della livrea “Grello” di Manthey Racing, gli stessi che caratterizzano anche la particolare valigetta porta casco.

Passando alle vetture invece, possiamo rifarci gli occhi sulla Porsche 911 GT2 RS dotata dei mezzi MR, che nel 2018 riuscì a siglare il record sul Nordschleife, spodestando vetture del calibro di Lamborghini Aventador SVJ e McLaren P1 LM. Accanto a lei c’è poi l’incredibile 911 GT3 RS MR che nelle mani del pilota ufficiale Kevin Estre ha girato sul Nurburgring con un tempo 7 secondi più veloce rispetto alla vettura standard.

E vale la pena specificare che, oltretutto, questi componenti non rendono l’auto adatta soltanto all’uso in pista, ma al contrario possono essere utilizzati regolarmente su strada e anche la garanzia non viene invalidata, nonostante le modifiche riguardino le sospensioni con ammortizzatori regolabili, tubi freno in treccia metallica, nuove pastiglie dei freni, alettone modificato al posteriore, cerchioni in magnesio, coperture aerodinamica in carbonio per i cerchi posteriori e tanto altro, anche a livello di interni.

Una cura a base di componenti racing che è arrivata anche per l’attuale Porsche 911 GT3 Manthey Racing, che è risultata ancor più veloce di 17 secondi sul Green Hell.