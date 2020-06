Porsche in difficoltà con lo sviluppo della 911 ibrida: ecco perché

Porsche ha lavorato duramente per anni al fine di proporre una variante ibrida della sua iconica 911, ma la compagnia ha avuto filo da torcere nel percorso a causa di varie sfide inevitabili poste in essere dall'elettrificazione.

I due ostacoli più grossi da scavalcare riguarda il mantenere compatti gli elementi ed accertarsi che questi non vadano a inficiare troppo sul peso complessivo dell'intera vettura:"Dobbiamo impacchettare tutto alla perfezione per rendere l'auto relativamente piccola. Non abbandoneremo il layout 2+2, l'architettura e la forma della vettura, perché fa parte della storia della 911." Insomma, secondo Frank-Steffen Wallisser, boss della line-up di 911, per questo specifico modello non si accettano compromessi di alcun tipo. Bisogna fondamentalmente rispettare il carattere e il feeling che da decenni la contraddistinguono.

A ogni modo la 911 Hybrid dovrebbe arrivare appena dopo il refresh dell'attuale generazione, e quindi si parla di un debutto attesto per il 2023 o al massimo 2024. Stando a un recente report la situazione potrebbe andare per le lunghe, e si spera di non dover attendere fino al 2026. Per quello che sappiamo al momento, il sistema propulsivo resta un completo mistero. Porsche vuole che il modello sia assolutamente d'impatto, e quindi scendere sotto i 700 cavalli di potenza è quasi inammissibile secondo il CEO del brand Oliver Blume. Il sistema ibrido in questo senso è una garanzia, soprattutto visto il rumoreggiato aumento di potenza delle unità elettriche, che verrebbero mosse da un pacco batterie utile a garantire anche una discreta autonomia a zero emissioni.

L'opzione 911 completamente elettrica, visto il recente andamento del mercato, non è da escludersi a priori. Quando verso la fine di questo decennio le tecnologie saranno più mature, una variante BEV potrebbe fare molta meno paura di quanta ne faccia adesso offrendo più potenza e contemporaneamente maggiore autonomia.

Nel frattempo per gli amanti delle EV c'è la fantastica Porsche Taycan, recentemente testata a fondo lato prestazioni: i risultati sono eccellenti. In conclusione, il produttore tedesco non osa tralasciare in alcun caso le sportive decappottabili, e infatti lo scorso mese ha presentato le Porsche 911 Targa 4 e 4S con caratteristiche e prezzi.