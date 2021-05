Porsche potrebbe tornare in Formula 1 con Red Bull Racing

Porsche recentemente ha annunciato l’unione con Audi per la 24 ore di Le Mans, ma non è l’unica, grande novità che la casa tedesca potrebbe avere in serbo per il mondo motorsport. Le ultime indiscrezioni del mondo della Formula 1 danno per possibile l’approdo del Volkswagen Group in F1 con la famosa scuderia Red Bull Racing.

A gettare benzina sul fuoco è stato nientepopodimeno che il capo del team rivale Mercedes, Toto Wolff, durante la conferenza stampa dell’ultimo GP di Portimao: “Penso che i passi strategici giusti siano stati, per quanto posso vedere, messi in moto dalla Red Bull. […] con un nuovo OEM che si unisce, e anche l'accordo che è stato trovato con Honda nel portare avanti l'IP, sono mosse intelligenti”.

Allo stesso modo, il team principal di casa Red Bull Christian Horner ha risposto a qualche domanda interessante sul possibile approdo di un nuovo OEM con la scuderia: “È una grande sfida, ma è una sfida entusiasmante, ed è una sfida che abbracciamo pienamente. Penso che, oltre alla Ferrari, ci renda l'unico team a produrre internamente telai e motori e ad avere una soluzione completamente integrata tra i due team tecnici, il che è particolarmente interessante e attraente. Stiamo riunendo un gruppo di persone di eccezionale talento. E sai, siamo solo all'inizio di quel viaggio”.

Essendo l’ultimo anno di partnership tra Honda e Red Bull Racing, il futuro potrebbe avere molte sorprese in serbo per i fan dei motori e tifosi della scuderia di Max Verstappen e Sergio Perez. A partire dal 2022 è già previsto che Red Bull Racing continuerà a lavorare sul programma motori attuale, sviluppandoli in casa. Il possibile arrivo del Gruppo Volkswagen con Porsche, però, potrebbe essere la svolta decisiva, e la loro partecipazione alle discussioni riguardanti le regole F1 per i motori è già un segnale interessante.

Nel mentre, è stata avvistata una misteriosa Porsche 992 nella pista del Nurburgring.