Porsche ha creato un'astronave per Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars e Porsche assieme in un'epica alleanza. Lo abbiamo già visto con lo spot della Taycan che gareggia contro il Tie Silencer di Kylo Ren, ma la collaborazione non si esaurisce qua. I designer di Porsche hanno unito le forze con quelli di Lucasfilm.

Assieme hanno lavorato ad un'inedita astronave che sarà presentata durante la prima dell'ultimo film della nuova trilogia, Star Wars: The Rise of Skywalker. L'obiettivo è quello di creare un'astronave chiaramente frutto della mente dei creativi di Porsche, ma allo stesso tempo coerente e rispettoso nei confronti dell'identità di Star Wars.

Una sfida non da poco, contando che tra Slave I, Millennium Falcon e X Wing, l'Universo di Star Wars ci ha regalato alcune delle astronavi più iconiche dell'universo cinematografico. Anzi, tagliamo la testa al toro e manifestiamo la nostra partigianeria: LE astronavi più iconiche del cinema.

Il progetto è stato organizzato e promosso da Wired, e trovate più informazioni sull'esperimento nel link in fonte.

Sappiamo che il veicolo concepito dai creativi di Lucasfilm e Porsche prenderà alcuni elementi dell'X-Wing, dei bombardieri Y-Wing, e dei recenti U Wing visti in Rogue One, e li fonderà con gli elementi cardine della nuova Porsche Taycan. Non riuscite proprio ad immaginarvi una chimera del genere? Neanche noi, ma in galleria trovate alcuni dei bozzetti prodotti durante l'esperimento. L'astronave vera e propria sarà presentata durante la premiere di Star Wars: The Rise of Skywalker.