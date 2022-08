Porsche crea due nuove aziende di e-bike: in arrivo modelli consumer e pro

Porsche sta gradualmente spostando il suo baricentro verso l'elettrico, come del resto sta facendo qualsiasi altro marchio europeo - Lamborghini compresa, con il Toro che promette elettriche emozionanti. Non solo con i nuovi veicoli elettrici (Taycan per ora) ma anche con le e-bike: il brand ha intenzione di lanciare due nuove aziende dedicate.

Che Porsche si sia infatuata delle e-bike non è certo una novità. Tutto è iniziato, in modo serio almeno, con le e-bike Porsche Cross e Sport che abbiamo provato in Francia. Dopo il brand tedesco ha acquistato Greyp e Fazua, aggiunte di rilievo che ora stanno per portare i primi frutti tangibili. Porsche vuole infatti lanciare due nuovi brand di e-bike in collaborazione con la compagnia olandese Ponooc Investment BV.

La prima di queste compagnie si chiamerà Porsche eBike Performance GmbH e si focalizzerà sullo sviluppo di biciclette elettriche ad alte prestazioni per la totalità dei componenti, pensiamo dunque anche ai motori, alle batterie e al software (anche grazie alle tecnologie acquisite con Fazua). La seconda azienda si chiamerà P2 eBike GmbH, che sfrutterà le tecnologie di Porsche eBike Performance GmbH per creare modelli consumer, accessibili a un'ampia fetta di pubblico. Non vediamo l'ora di conoscere più dettagli su queste due compagnie.