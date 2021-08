Porsche costruirà un'edizione limitatissima della 911 GT2 RS per celebrare Manthey Racing

Manthey Racing è un’azienda tedesca da anni legata a Porsche e con le sue vetture ha collezionato un innumerevole numero di successi. Venticinque anni fa Porsche acquistò il 51% delle azioni di Manthey, e oggi ha deciso di celebrare questo anniversario con l’allestimento di una 911 GT2 RS Clubsport in edizione limitatissima.

Il corpo vettura di questa nuova versione ricorda le forme della 935 del 2018, anch’essa nata partendo dalla 911 GT2 RS Clubsport standard. Questa Clubsport 25 è stata pensata quindi per fare da ponte tra la versione standard e le nuove 992, specialmente a livello di sviluppo aerodinamico. L’auto monta un propulsore flat-six twin-turbo da 3.8 litri che eroga 700 CV, scaricati sulle ruote posteriori attraverso il cambio proprietario di Porsche, il PDK doppia frizione a 7 rapporti.

Esteticamente invece doveva riportare alla mente Manthey, e quindi l’auto si ispira chiaramente alle vetture da corsa portate in pista dal preparatore tedesco, in particolare la 911 GT3 R conosciuta come “Grello”, l’unione dei colori green e yellow che caratterizzano la livrea dell’auto che ha vinto anche l’ultima edizione della 24 ore del Nordschleife. Per questo motivo l’auto presenta molti dettagli dell’iconica tinta giallo fluo.

Come anticipato l’aerodinamica è stata sviluppata in maniera certosina e presenta un fondo totalmente chiuso, un nuovo splitter anteriore in fibra di carbonio e un’ala posteriore dalle dimensioni particolarmente generose. Inoltre le prese d’aria anteriori sono stata modificate nella forma per fornire una migliore ventilazione all’impianto frenante. Non può mancare l’adozione di un roll-bar completo e una targhetta che evidenzia e conferma l’esclusività della vettura.

Quest’auto infatti verrà prodotta in soli 30 esemplari, con un prezzo di partenza di 525.000 euro, che verranno consegnati a partire da gennaio 2022. Chissà se nel nuovo anno la vedremo alla caccia di un nuovo record sui saliscendi del Nurburgring, provando a battere il tempo della Porsche 911 GT3 RS MR, modificata proprio da Manthey.