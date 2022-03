Porsche continua lo sviluppo della 911 Dakar: ecco la 992 da sterrato filmata sulla neve

L’inverno di Porsche è tutto fuorché rilassato. La casa di Zuffenhausen sta lavorando sulla nuova Panamera, sui SUV Macan e Cayenne e su varie versioni della 911, che riceverà un restyling e anche la prima versione ibrida nella storia del modello. In più, ci sarà anche una variante dedicata allo sterrato, la 911 Dakar.

Il nome non è ancora ufficiale, ma rumors dicono che la Porsche 911 da sterrato si chiamerà proprio Dakar, e non Safari, un termine che è stato già usato troppo spesso tra preparatori e restomodders. I fotografi spia l’hanno già avvistata più volte, ma il team di CarSpyMedia è riuscito a filmarla durante i recenti test sulla neve svolti lo scorso martedì in Scandinavia.

Bisogna ammettere che, rispetto alle immagini statiche, non si notano particolarità novità che saltano all’occhio, ma il filmato permette di vederla in movimento e soprattutto vicina ai SUV della gamma. L’auto è sempre vestita in “total Black”, ma è possibile notare i parafanghi più larghi e “accoglienti” per fornire più spazio agli pneumatici con spalla più alta rispetto ad una 911 standard.

Il corpo vettura è notevolmente più alto grazie alla maggior escursione delle sospensioni, e dovrebbe adottare la trazione integrale, un dettaglio che fa ipotizzare un veicolo basato sulla Carrera 4S, ma al momento ci sono ancora troppi interrogativi attorno a questa vettura: ci si chiede ad esempio se si tratterà di un’edizione limitata o di un regolare modello che andrebbe ad allargare ancor più la già ampia offerta su base 911.

Supercar con capacità offroad può sembrare strano come segmento, ma sembra prendere piede: vi ricordiamo infatti che anche Lamborghini sta sviluppando la Huracan Sterrato.