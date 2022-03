Porsche conferma che le prossime 718 Cayman e Boxster saranno solo EV e attese per il 2025

La Porsche Cayman GT4 RS presentata allo scorso salone di Los Angeles rimarrà la massima espressione del modello 718. Sì, perché le prossime Cayman e Boxster non saranno più a motore termico, ma soltanto a propulsione elettrica.

Porsche ne ha dato la conferma durante l’annuale conferenza che racconta alcuni piani futuri dell’azienda, tra i quali si è parlato dei modelli 718 Cayman e Boxster, attesi per il 2025 in versione soltanto elettrica: quindi se amate l’attuale modello, questo è il momento giusto per farlo vostro, prima che scompaia per sempre.

Le nuove 718 si baseranno sulla nuova piattaforma Premium Platform Electric (PPE) sviluppata assieme ad Audi, che la utilizzerà sulla prossima Q6 E-Tron (già che ci siete, date un’occhiata alla nuova Audi A6 E-Tron Concept). A livello estetico invece potrebbe ricordare la Mission R Concept, con un look simile all’interpretazione che vedete nell’immagine in apertura, ad opera dei colleghi di Motor1.

Nel caso della 718 la potenza dovrebbe essere ben inferiore agli oltre 1000 CV della concept, anche perché vedremo dove si collocherà all’interno della gamma rispetto alla Cayman. Uno dei punti chiave della Mission R è proprio la leggerezza nonostante la presenza delle batterie, quindi non è scontato pensare ad una potenza simile a quella della Taycan, ma magari con un corpo vettura ben più leggero e agile.

Non resta che aspettare insomma, ricordando che le 718 EV, assieme alla Macan e alla 911 ibrida, serviranno alla casa di Zuffenhausen per raggiungere il 50% delle vendite rappresentato da auto elettrificate per il 2025, per poi passare all’80% di sole vetture elettriche per il 2030.