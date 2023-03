Porsche conferma l'arrivo della Cayenne full electric nel 2026, ma prima Macan e 718

Di recente è stata immortalata la Cayenne col nuovo retyling il cui debutto è atteso nel mese di aprile 2023, ma questa non sarà la base di una versione 100% elettrica: in occasione della Porsche Annual Press Conferenze, il CEO dell’azienda, Oliver Blume, ha infatti confermato l’arrivo di una Cayenne EV nel 2026.

Blume ha spiegato che la Cayenne full electric sarà un nuovo modello che verrà venduto affiancato alle versioni endotermiche esistenti, ma non prima del 2026, perché adesso la casa di Zuffenhausen è alle prese con lo sviluppo della Macan EV prevista nel 2024, a cui seguirà la 718 EV nel 2025.

Anche la Macan 100% elettrica verrà affiancata ai modelli a motore termico, e il loro design sarà molto simile anche se il SUV elettrico adotterà una piattaforma completamente nuova e diversa dall’attuale modello. La 718 elettrica invece andrà a sostituire del tutto le attuali Cayman/Boxster, dunque la sportiva più piccola del brand sarà soltanto elettrica e ispirata alla Porsche Mission R Concept mostrata al Salone di Monaco 2021.

Inoltre, durante l’evento è stato presentato il programma “Road to 20” con cui Porsche punta a un ritorno operativo del Gruppo sulle vendite di oltre il 20% a lungo termine: “Con la ‘Road to 20’ stiamo rendendo Porsche ancora più resiliente e il nostro marchio più forte che mai”, ha affermato Meschke (Vicepresidente e membro del comitato esecutivo per le finanze e l’informatica), che poi ha aggiunto: “E daremo una nuova occhiata a tutto, dalla nostra gamma di prodotti e prezzi alla nostra struttura dei costi. Vogliamo aumentare la qualità dei nostri margini di contribuzione e rendere i nostri prodotti ancora più attraenti”.

A tal proposito, ricordiamo che Porsche ha intenzione di produrre un SUV di lusso più grande del Cayenne, che vada a deliziare un segmento emergente che predilige prodotti unici e personalizzati da cui si possono ricavare alti profitti.