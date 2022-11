Porsche conferma il nome della 911 da sterrato: si chiama Dakar e arriva il 16 novembre

Era ormai da molto tempo che si parlava di una Porsche 911 orientata alla guida fuoristrada, e dopo innumerevoli avvistamenti e rumor a riguardo, finalmente la casa di Zuffenhausen ha confermato la sua esistenza e non solo: si chiamerà 911 Dakar e verrà presentata il prossimo 16 novembre.

Giravano voci sulla denominazione “Dakar” piuttosto che “Safari”, per evitare le somiglianze di nome con molte restomod basate sulla 911, e in effetti le previsioni erano corrette. Dunque la Porsche 911 Dakar farà compagnia alla Lamborghini Huracan Sterrato che invece verrà mostrata nei primi giorni di dicembre.

Non si conoscono ancora i dettagli tecnici della vettura, se non che monterà pneumatici specifici e un sistema ABS appositamente tarato per l’offroad, ma Porsche ha dichiarato che la 911 Dakar ha percorso più di 500.000 km durante il suo sviluppo, 10.000 km dei quali in fuoristrada, posando dunque le sue ruote sui laghi ghiacciati della Svezia, sul test track di Chateau de Lastours in Francia, ma anche tra le dune di sabbia di Dubai e del Marocco, dove l’auto è stata messa a dura prova non solo dal terreno insidioso ma anche dalle temperature proibitive nell’ordine dei 45° C.

E nell’attesa di scoprire tutti i dettagli che la riguardano, vi invitiamo a dare un’occhiata al prototipo di Porsche 911 utilizzato per scalare il vulcano più alto del pianeta.