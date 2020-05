Porsche comincia a mostrare la sua 911 Targa attraverso un breve video

A quanto pare le presentazioni di nuove Porsche 911 non si fermano, neanche attraverso un periodo tanto particolare come quello attuale. La casa automobilistica tedesca ha in programma di rivelare la sua nuova 911 Targa il prossimo lunedì, 18 maggio.

Inizialmente il programma era quello di mostrarla al Salone di Pechino di quest'anno, ma evidentemente non è stato possibile per note ragioni. La volta scorsa Porsche offrì la sua 911 Targa nelle varianti 4, 4S e GTS, e sarebbe logico accadesse una cosa simile anche per la prossima generazione della peculiare supercar. A ogni modo inizialmente potrebbe esser scartata la GTS, in quanto il modello non è ancora stato reso disponibile.

Purtroppo il teaser non ci scalda più di tanto, soprattutto per il fatto che la nuova 911 Targa è già stata avvistata mentre era in fase di test sul Nürburgring. In quel momento la macchina era camuffata, ma non è difficile immaginarne forme e caratteristiche prendendo spunto dalla nuova 911. L'esemplare fotografato presentava un tettuccio apribile di colore nero, ma il teaser mostra però anche finiture in metallo chiaro per la parte retrostante, quindi di sicuro potremo personalizzare vari aspetti.

