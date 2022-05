La prima Porsche Taycan in edizione speciale celebra il 90° anniversario di Hockenheim

Quando si parla di circuiti tedeschi, il pensiero va prima di tutto al Nurburgring, ma il secondo circuito più importante della Germania si trova a Hockhenheim, che quest’anno festeggia il suo 90° anniversario. Il circuito è anche sede di un Porsche Experience Center, e per questo la casa di Zuffenhausen lo omaggia con una speciale Taycan GTS.

Si tratta della prima edizione speciale basata sul modello Taycan, una scelta dettata dal fatto che su questa pista la sportiva elettrica di Zuffenhausen ha registrato il drift più lungo lungo del mondo, che le è valso il Guinness World Record. La Hockenheimring Edition si basa dunque sulla Taycan GTS da 590 CV ed è caratterizzata da una colorazione speciale e realizzata ad hoc grazie al programma Porsche Paint To Sample.

La tinta si chiama Stone Grey, ed è una particolare sfumatura beige marroncina, che viene accostata ad alcuni elementi bronzati, come si vede sui cerchi da 21 pollici che hanno il canale in tinta vettura e le razze in Bronzite. Inoltre ci sono dei badge dedicati che riportano la scritta “90 Jahre Hockenheimring” assieme alla mappa del circuito.

Le particolarità continuano poi all’interno, con un abitacolo personalizzato da Porsche Exclusive Manufaktur, che ha optato per rivestimenti in pelle nera con cuciture in Island Green, una particolare tinta verde in accordo con altri elementi degli interni che utilizzano la stessa tonalità. Il selettore del cambio, i porta bevande, le bocchette dell’aria sono invece nella già citata tinta Bronzite.

Questa Porsche Taycan GTS speciale sarà disponibile soltanto per il mercato tedesco e per pochi paesi selezionati, e ai fortunati clienti verranno fornite delle chiavi altrettanto speciali, con una targa commemorativa dedicata al circuito che fornirà loro il privilegio di avere un particolare parcheggio riservato durante gli eventi mensili organizzati dal Porsche Experience Center, e inoltre, all’interno del circuito, potranno ricaricare la vettura gratuitamente per due anni.