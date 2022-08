Porsche celebra i 50 del marchio a Taiwan con una 911 GTS unica

Porsche ha fatto il suo debutto nel mercato taiwanese 50 anni fa, quando venne venduta la prima vettura del marchio, ossia una 911E del 1972. Per celebrare la ricorrenza, Porsche assieme alla divisione Exclusive Manufaktur ha dato vita ad una one-off su base 911 GTS, i cui proventi della vendita andranno in beneficienza.

Taiwan è di vitale importanza per la casa di Zuffenhausen dal momento che si tratta di uno dei mercati asiatici più proficui per il brand, e per questo la 911 GTS presenta numerosi dettagli che celebrano proprio questo paese (gustatevi una Porsche 911 GTS lanciata a tutto gas sulle autobahn tedesche), a partire dalla tinta scelta per la carrozzeria, nella fattispecie un Irish Green che ricorda la tinta Lizard Green della 911 originale che ha fatto il suo debutto in questo mercato.

Ad impreziosire il tutto, sulle portiere c’è una grafica in tinta bianca che riporta il profilo della costiera Formosa, e vari badge di Porsche Exclusive Manufaktur. A contrasto con la carrozzeria che ricorda i colori delle foreste taiwanesi ci sono poi i cerchi in tinta nera Turbo S Exclusive Design con serraggio center-lock che nascondono le pinze dei freni con colorazione rossa.

All’interno dell’abitacolo invece le novità iniziano con il battitacco in alluminio personalizzato che riporta la scritta “50 Years Porsche in Taywan” che si ritrova anche sullo sportello del portaoggetti, mentre sulla console centrate c’è un logo realizzato ad hoc che riporta il numero 50. Il tutto è immerso in un abitacolo rivestito in pelle e Alcantara in tinta nera.

Questa speciale ed unica 911 GTS andrà quindi all’asta nei prossimi mesi, e i proventi della vendita verranno devoluti agli enti supportati da Porsche Taiwan, esattamente come succederà tra pochi giorni a Monterey, dove la Porsche 911 Sally Special realizzata in collaborazione con Pixar andrà all’asta per beneficienza.