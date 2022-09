Porsche celebra i 50 anni della 911 Carrera RS 2.7 in un video speciale con Walter Rohrl

Qualche settimana fa Porsche ha presentato la nuova 911 GT3 RS con tanto di livrea commemorativa in onore della prima RS della storia, e oggi la casa di Zuffenhausen ci delizia con un filmato che festeggia e ripercorre i 50 anni di storia della Carrera RS 2.7, un’auto iconica e pionieristica sotto diversi aspetti.

Nel video speciale pubblicato sul canale YouTube ufficiale della casa, possiamo assistere ad un’interessante chiacchierata tra il pilota vincitore a Le Mans, Timo Bernhard, e il leggendario pilota rallystico Walter Rohrl. Nella mezz’ora di battute tra i due assi del volante possiamo apprendere molti dei motivi per cui la Carrera RS 2.7 viene considerata una delle macchine più importanti della storia.

Ad esempio, oltre ad essere la prima della sua stirpe, è anche colei che incarna alla perfezione l’idea Porsche di avere un’auto sportiva che si possa utilizzare tutti i giorni nell’uso quotidiano, ma che sia in grado di poter andare, forte, anche in pista. Ma come detto è stata pioniera in tanti altri ambiti: la RS 2.7 è stata la prima vettura di produzione ad adottare spoiler all’anteriore e al posteriore, iniziando anche a scoprire i benefici dell’aerodinamica con il famoso “ducktail”, ovvero l’alettone a coda d’anatra che spesso viene riproposto anche nelle restomod più recenti, come quelle di Singer.

Inoltre è stata la prima vettura ad adottare pneumatici di dimensioni differenti sui due assi, per tirare fuori il massimo dalla sua particolare disposizione con il motore a sbalzo, uno dei marchi di fabbrica delle 911. Ci sono però tante altre chicche in questa chiacchierata, e se masticate un po’ di inglese non potete assolutamente perdervele.