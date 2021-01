Porsche celebra i 25 anni di Boxster con una fantastica edizione limitata

Sono già passati 25 anni da quando la Porsche Boxster entrò in scena. La casa di Stoccarda scommise su una vettura più economica della 911, puntando su motore centrale e carrozzeria roadster. Oggi la vettura viene celebrata con un'edizione limitata a 1.250 unità chiamata Boxster 25 Year, basata sull'ultima generazione (982).

I dettagli in Neodyme, un marrone scintillante simile al rame, creano un forte contrasto con il classico colore GT Silver Metallic, presente fin dal primo prototipo presentato al salone di Detroit del 1993. Sebbene sia pensato come colore più significativo di questa edizione, la Porsche Boxster 25 Years è disponibile anche in Carrara White Metallic e Deep Black Metallic. Altri dettagli degni di nota sono il tappo del serbatoio dal design esclusivo, la cornice del parabrezza nera e i terminali di scarico cromati. In linea con la Boxster originale, questa edizione combina interni bordeaux con una capote in tessuto rosso. Siamo sicuri che profumino di anni 90.

Il motore sei cilindri boxer da 4,0 litri offre 400 CV. A scelta il tipo di trasmissione: cambio manuale a sei marce o doppia frizione Porsche a sette marce (PDK). Dotata di PDK la Boxster 25 Years scatta da 0 a 100 km/h in soli quattro secondi. La velocità massima dichiarata è di 293 km/h. Di serie le sospensioni sportive Porsche Active Suspension Management, più basse di 10 mm rispetto alle standard, e il Porsche Torque Vectoring con differenziale meccanico a slittamento limitato.

Per Porsche la Boxster è stata un successo senza eguali, arrivata ora alla quarta generazione dopo oltre 357.000 esemplari venduti. L'attuale modello, battezzato 718 Boxster e caratterizzato dal codice interno 982, è in commercio dal gennaio 2016. Per la prima volta sono apparsi i 4 cilindri turbo, disponibili inizialmente nelle versioni da 2,0 litri/300 CV e 2,5 litri/350 CV. Il 6 cilindri aspirato è stato adottato a partire dal 2019, con la Boxster Spyder, mentre la 718 Boxster GTS 4.0, su cui è basata la 25 Years, è un prodotto del 2020. Nel futuro della gamma c'è l'elettrificazione: una Boxster completamente elettrica è in fase di progettazione.