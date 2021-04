Porsche celebra 20 anni in Cina con un'edizione speciale della 911 Turbo S

Ultimamente Porsche ha dimostrato un certo interesse nell'allestire edizioni speciali delle proprie auto, e la nascita del Porsche Exclusive Manufaktur ne è la prova. Un programma nato per i clienti più esigenti che cercano l’esclusività nei dettagli e nell’accostamento di scelte cromatiche su misura.

Il Porsche Exclusive Manufaktur, però, dà vita anche ai modelli speciali del marchio, come la 911 Targa 4S acquistata da Zlatan Ibrahimovic, e in occasione dell’Auto Shangai 2021 ha prodotto un’edizione limitata basata sulla 911 Turbo S.

La China 20th Anniversary Edition festeggia le prime due decadi di Porsche in Cina, ed è un tributo alla tradizione e alla continua innovazione che caratterizzano la cultura cinese, proprio come la 911, un’auto da sempre riconoscibile per via delle sue forme senza tempo, ma che si è aggiornata ed evoluta anno dopo anno.

Questa versione speciale sarà disponibile solamente nei cinque colori heritage conosciuti come Gulf Orange, Oslo Blue, Star Ruby Red, Mint Green e Viola Purple Metallic. La carrozzeria viene attraversata da due sottili righe bianche che dal cofano scorrono fino all’alettone posteriore, mentre sulle porte svetta il numero 20. Dettagli inediti anche nell’abitacolo, arricchito da elementi in tinta con la carrozzeria.

Il motore non ha subito alcuna modifica, resta quindi il classico 3.8 litri flat-six da 650 cavalli e 800 Nm di coppia, collegato alle quattro ruote motrici attraverso il cambio PDK a otto rapporti, per uno 0-100 da appena 2,7 secondi, che in condizioni ottimali si abbassa ulteriormente, come successo durante i rilevamenti effettuati dai giornalisti di Car and Driver.

Le opere esclusive hanno un costo, e la China 20th Anniversary Edition non fa eccezione. Il prezzo sfiora i 400.000 euro, quasi il doppio rispetto alla 911 Turbo S standard da cui deriva.