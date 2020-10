Porsche e CD Projekt RED insieme per Cyberpunk 2077?

L'interessamento delle case automobilistiche ai videogiochi, e viceversa, non è cosa nuova. Nel 1986 in sala giochi si poteva guidare una Ferrari virtuale con Out Run e Gran Turismo nel 1997 cambiò per sempre il rapporto tra i due mondi.

Sono affascinanti i casi in cui il rapporto di collaborazione si estende oltre ai racing, genere in cui ovviamente le automobili sono protagoniste. Da uno scambio di Tweet tra l'account Porsche e quello di Cyberpunk 2077, attesissimo RPG in prima persona, sembra che qualcosa sta bollendo in pentola.

I ragazzi di Cyberpunk 2077 hanno proposto il 23 marzo a Porsche uno scambio di "chiavi": le chiavi di gioco di Cyberpunk 2077 in cambio delle chiavi di una Porsche Cayenne Turbo Coupé. Un nuovo tweet odierno ha ricordato alla casa tedesca la necessità di un'auto adatta ad un rockerboy (una delle varie classi che presenterà il videogioco in uscita il 19 Novembre)... questa volta Porsche ha risposto con l'immagine di una Porsche 930 Turbo con una livrea senza dubbio "Cyberpunk". I veicoli in Cyberpunk 2077 saranno una delle meccaniche fondamentali, d'altronde Night City è troppo vasta per essere percorsa a piedi.

Porsche è una delle case più interessate a videogiochi e cinema, lo scorso anno ha creato un'astronave per Star Wars: The Rise of Skywalker ed ha pubblicizzato la Porsche Taycan Turbo S facendola guidare in anteprima su Gran Turismo Sport.