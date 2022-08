Porsche Cayman GT4 'Tribute to 906': una one-off per la vittoria al Fuji Speedway del 1967

La Porsche 911 GT3 RS mostrata alla Monterey Car Week può essere considerata come la massima espressione tecnica di ciò che può offrire la casa di Zuffenhausen per quanto riguarda i veicoli di produzione, ma una Cayman GT4 non è da meno, specie se vestita con una livrea iconica e unica dedicata al Giappone.

Questa 718 Cayman GT4 è un tributo alla Porsche 906 che nel 1967 vinse la quarta edizione del gran premio del Fuji Speedway. Per l’occasione Porsche ha chiamato dunque in causa la divisione Exclusive Manufactur per dare alla luce una nuova edizione speciale, che si ispira proprio alla livrea grigia e gialla col numero 8 della 906.

Non si tratta però di una replica della livrea, infatti la tinta grigio metallizzata si trova soltanto nella parte bassa della vettura, sulle fiancate, mentre al di sopra è stato adottato una tinta particolarmente calda di bianco, che vira al beige. Il giallo invece lo ritroviamo sul cofano, proprio come l’auto da corsa originale, ma anche sulle prese d’aria laterali, sui coperchi degli specchietti e sull’ala posteriore. La ciliegina sulla torta è il numero 8 racchiuso all’interno di un cerchio bianco che campeggia sulle fiancate e sul cofano.

Inoltre l’auto è dotata di targhette commemorative con la scritta 906-145, che identificano il modello e il numero di telaio della vettura che corse e vinse al Fuji nel 1967, guidata da Tetsu Ikuzawa. Altri dettagli sono presenti all’interno dell’abitacolo, notabili subito dopo aver aperto la portiera, con il battitacco che riporta il layout del circuito riferito a quell’anno, seguito dal tempo di gara in tinta rossa, lo stesso colore che caratterizza altri elementi degli interni, come le varie cuciture sul cruscotto e sui poggiatesta dei sedili, che riportano nuovamente il layout della pista assieme al suo nome e all’anno della vittoria.

A differenza della Porsche 911 Sally Special venduta all’asta per 3.6 milioni di dollari, questa one-off su base Cayman non andrà in vendita ma resterà della casa, e in particolare nelle mani di Porsche Japan, ma tutte le modifiche apportate all’auto saranno disponibili tramite il programma Porsche Exclusive Manufactur. Infine, i clienti e i visitatori potranno osservarla dal vivo fino al 31 agosto recandosi al Porsche Experience Center Tokyo dove è stata messa in esposizione.