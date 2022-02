Porsche Cayman GT4 RS di traverso sulla neve: ci si diverte anche col biocombustibile

Porsche ha appena rilasciato un video in cui ci mostra alcune Cayman GT4 RS che si esibiscono in libidinosi traversi su una pista innevata austriaca, e di primo acchito potrebbe apparire come un qualcosa di ordinaria amministrazione, ma così non è. Infatti queste 718 sono mosse dal biocombustibile che Porsche ha sviluppato nelle corse.

Il fulcro del filmato non sono quindi i traversi a bordo delle bellissime Cayman GT4 RS e Clubsport presentate nello scorso Los Angeles Auto Show. Piuttosto vuole dimostrarci che il biocarburante può essere utilizzato anche sulle vetture stradali, e con esso possiamo divertirci gustando il sound delle nostre vetture, sapendo di produrre meno danno all’ambiente.

Questo combustibile è originato dai prodotti dello scarto alimentare, è denominato eFuel, e dal 2021 viene utilizzato dalla casa di Zuffenhausen come carburante per le Porsche 911 GT3 del campionato Porsche Mobil1 Supercup. Come spesso è accaduto nella storia del brand, la casa sviluppa e testa le nuove tecnologie in pista per assicurarsi che funzionino a dovere, per poi trasferisce il know-how sui prodotti di serie destinati all’uso su strada.

Porsche ha intenzione di ridurre al minimo le emissioni di CO2 nell’aria entro il 2030, e questo biocombustibile avrà un ruolo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo, perché verrà utilizzato per garantire un futuro alle attuali auto sportive, e soprattutto all’interno della catena di approvvigionamenti, ad esempio alimentando le navi cargo. La casa ha anche stretto una collaborazione con ExxonMobil, AME e Siemens Energy per gestire il primo impianto commerciale integrato su larga scala al mondo per la produzione di biocarburanti, in Cile.

Come afferma Albrecht Reimold, membro dell’Executive Board, Production and Logistics di Porsche, questa tecnologia non elimina le emissioni al 100%, ma le riduce in maniera significativa e soprattutto in modo veloce, che è la cosa più importante per la casa di Zuffenhausen.