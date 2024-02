Una Porsche Cayman GT4 RS completamente ricoperta di fango: tornerà in strada?

Ne vediamo di tutti i colori, in questo caso il colori giallognoli del fango. Questa Porsche 718 Cayman GT4 RS del 2023 ha avuto un'esperienza travagliata, essendo stata vittima di un'alluvione poco dopo la sua consegna. Un appassionato della Porsche RS Dynamics ha preso l'iniziativa di ridarle vita attraverso il "Progetto Seacret".

Inizialmente parcheggiata, in apparente sicurezza, in un garage sotterraneo in Slovenia presso l'abitazione del suo proprietario, la Cayman GT4 RS è stata travolta da una violenta tempesta che ha causato un'alluvione in tutto il paese. La natura però non guarda in faccia a nessuno, nemmeno alle supercar.

Rinvenuta dopo tre giorni sotto uno spesso strato di fango, l'auto è stata scoperta da Ricardo Sciascia, fondatore di RS Dynamics, un negozio di tuning in Germania. Nonostante l'auto fosse irriconoscibile a causa del fango, Sciascia e la sua compagna Marleen Riemen hanno intravisto il potenziale dietro quella che sembrava essere una causa persa.

Con appena 758 chilometri sul contachilometri questa versione della Porche Cayman è stata dotata del pacchetto Weissach, un set di equipaggiamenti aggiuntivi che comporta un costo extra di 15.815 euro. Se anche il "Progetto Seacret" dovesse avere successo, e i due riuscissero a rimettere in sesto l'auto, ci sarebbe il problema della sostenibilità per via degli ingenti costi che questo intervento richiederebbe, che potrebbe rendere non conveniente la rivendita dell'auto in futuro.

La sfida di ripristinare la Cayman GT4 RS va oltre la semplice rimozione del fango e il ripristino dei componenti elettronici danneggiati. Richiede una cura meticolosa e un lavoro artigianale e attento per restituire alla vettura il suo splendore originale. Certo, già che ci siamo, questa potrebbe essere un'opportunità per apportare miglioramenti e personalizzazioni alla vettura, rendendola ancora più unica e desiderabile tra gli appassionati di auto sportive e innalzarne il valore di conseguenza.

Chissà come andrà a finire questa storia della Cayman, intanto, dalle parti della sede di Stoccarda, si sta lavorando alla nuova Porsche 718 Boxter: i primi test sul circuito di Nurburgring testimoniano l'arrivo imminente della nuova sportiva elettrica di Porsche.

Oltre agli eventi naturali, alcune supercar, soprattutto d'epoca, spesso vengono ritrovate abbandonate, in qualche garage o fienile, in condizioni a dir poco pessime. Questa vecchia Porsche 928 è stata lavata dopo 15 anni. Spesso la non curanza di alcuni è un colpo al cuore per altri.