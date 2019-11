Le Porsche Cayman e Boxster elettriche avranno l'equivalente di 400CV?

Come già anticipato, la prossima Porsche a venire "elettrificata" sarà la Cayman. La Taycan, con cui Porsche sta rivaleggiando direttamente con le Tesla (e non solo all'ultima accelerazione) è solo l'inizio: il brand di Stoccarda si prepara ad abbracciare la rivoluzione elettrica. Ora ci arrivano nuove informazioni sulla Cayman EV.

A vuotare il sacco sulla due posti in versione elettrica era stato direttamente Lutz Meschke, deputy chairman del board di Porsche. Meschke aveva rivelato la novità parlando del futuro del brand con il magazine Top Gear. Ora CAR Magazine è pronto a rivelare nuove indiscrezioni, a partire dal fatto che la versione elettrica della Cayman arriverà nel 2023. Ci sarà anche una versione elettrica della Boxster.

Due modelli, dunque: coupe e convertibile, da tradizione Porsche. Monteranno doppia propulsione elettrica con una potenza complessiva di 400CV, il che dovrebbe mettere le due elettriche a metà strada tra la GTS e la Spyder/GT4.

Si prevede una scocca in alluminio e possibilità di optare tra trazione posteriore o integrale. Probabilmente la prima versione, scrive Motor1, avrà un singolo motore elettrico. Del resto ci aspettiamo che una versione del genere, presto o tardi, venga offerta anche per la gamma Taycan.

In fase di progettazione in questo momento c'è anche una versione elettrica della Macan, che verosimilmente fornirà una base importante per i lavori dietro alla Cayman EV.