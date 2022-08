Porsche Cayenne Turbo GT contro Audi R8: vincerà il SUV o la supercar?

Chi è pronto per una gara di resistenza tra SUV e supercar? Grazie agli youtuber di carwow abbiamo già assistito a numerose gare bizzarre, vedi la Lamborghini Huracan contro KTM RC16 da MotoGP, e questa sfida tra Porsche Cayenne Turbo GT e Audi R8 è solo uno dei tanti esempi. Chi vincerà?

Alla guida del SUV della casa automobilistica di Stuttgart abbiamo Mat Watson, il conduttore dello show che si divertirà quindi con il V8 biturbo da 4 litri capace di arrivare a 640 CV e 850 Nm di coppia; tra gli altri dettagli, la trazione è integrale e il peso è pari a ben 2.220 chilogrammi. Dall’altra parte della pista di atterraggio usata per la gara di accelerazione abbiamo la Audi R8 con un glorioso V10 aspirato da 5,2 litri per 570 CV e 550 Nm. Meno potenza e coppia, quindi, ma anche un peso nettamente inferiore, pari a 1.590 kg.

Come da nostra tradizione, di seguito troverete l’analisi dell’intera gara e in copertina avrete il video completo. Pertanto, se non volete spoiler consigliamo di procedere con la visione del filmato integrale ed evitare le seguenti righe.

Dopo qualche sgommata, la sfida si apre con una partenza convincente da parte del SUV che, tuttavia, lentamente si fa recuperare dalla rivale connazionale; il risultato finale della prima manche è comunque la vittoria per la Porsche. Il secondo round si conclude alla stessa maniera, ma questa volta con un distacco maggiore al traguardo. Non c’è due senza tre, e l’imponente SUV vince ancora ma con un distacco inferiore. Insomma, il risultato finale dipende sempre dalla partenza.

La gara con partenza in movimento porta invece risultati opposti, dato che la Audi R8 surclassa il Porsche Cayenne Turbo GT sia sul mezzo miglio, sia al traguardo finale. Infine, la sfida sulla frenata determina ancora una volta la superiorità della supercar.

Agli appassionati proponiamo poi una drag race perfetta per i fan di Gran Turismo.