Il Porsche Cayenne di quarta generazione verrà costruito a Bratislava

I fotografi spia hanno immortalato la nuova Porsche Cayenne MY 2024, ma non si tratterà di un modello completamente nuovo, bensì di un restyling dell’attuale modello. La Cayenne di quarta generazione invece è attesa per il 2026, e Porsche ha già confermato che verrà costruita a Bratislava, in Slovacchia.

La Porsche Cayenne di quarta generazione sarà particolarmente importante per il brand, perché sarà il primo a montare un powertrain full electric, anche se non è scontato che possa essere affiancato anche ad altre versioni endotermiche. In ogni caso arriverà dopo Macan e Macan EV, e dopo le nuove 718 Cayman e Boxster completamente elettriche.

Il SUV Cayenne è legato allo stabilimento di Bratislava fin dalla sua nascita, nell’ormai lontano 2002, ma in quel periodo venivano assemblati per poi essere inviati in Germania, a Leipzig. Dal 2017, con la Cayenne di terza generazione, la produzione avviene totalmente in Slovacchia, e il nuovo modello continuerà la tradizione.

"Lo stabilimento di Bratislava ha svolto un lavoro eccezionale negli ultimi anni e ha ricevuto numerosi premi", ha affermato Albrecht Reimold, membro del consiglio di amministrazione per la produzione e la logistica di Porsche. “La futura Cayenne sarà il primo SUV completamente elettrico ad essere prodotto lì. Sono sicuro che il team sarà preparato meticolosamente e porterà la nuova generazione sulla linea di partenza, quando sarà il momento, con la caratteristica qualità Porsche”.

Ricordiamo infine che nel futuro di Porsche dovrebbe esserci anche un SUV di lusso più grande della Cayenne.