La nuova Porsche Cayenne debutta tra pochi giorni, intanto scopriamo il suo frontale

Il debutto della nuova Porsche Cayenne non sarà un vero e proprio reveal dal momento che il modello di nuova generazione è già stato visto in diverse situazioni. Di recente i fotografi spia hanno immortalato a distanza il nuovo SUV Porsche durante un photoshooting, ma la stessa casa ha iniziato a mostrare diversi dettagli del modello.

Un paio di settimane fa Porsche ha mostrato gli interni della nuova Cayenne, che hanno messo in mostra alcune novità che segneranno anche il futuro dei cockpit della casa, a partire dall’abbandono del contagiri analogico sulla strumentazione centrale, adottando invece un unico display simile a quanto visto sulla Taycan, invece oggi è tempo di vedere parte dell’estetica.

La nuova Cayenne verrà svelata il prossimo 18 aprile, ma per ingannare l’attesa Porsche ha tolto i veli dal frontale dell’auto, e più in particolare il design definitivo dei gruppi ottici Porsche HD LED Matrix chiaramente ispirati agli stilemi introdotti con il prototipo Porsche Mission R Concept presentato al Salone di Monaco 2021: le nuove unità promettono un’illuminazione fino a 600 metri grazie all’ausilio di nuove unità Matrix, ciascuna composta da 16.384 LED spessi come un capello umano.

Ricordiamo infine che per la Porsche Cayenne full electric bisognerà aspettare il 2026, dopo che verrano presentate le Macan e 718 100% elettriche.