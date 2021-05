Porsche Cayenne Coupé: è in arrivo la versione anti Urus da 640 CV

Alla fine di giugno verrà svelata la nuova gamma Cayenne, un restyling che permetterà a Porsche di non perdere terreno nei confronti di una concorrenza spietata. La novità più attesa è la variante da 640 CV priva di elettrificazione e dotata del V8 biturbo da 4,0 litri.

Insomma, un Super SUV in risposta all'apprezzatissimo Lamborghini Urus e alla Bentley Bentayga Speed. Il nuovo allestimento sarà venduto esclusivamente come coupé e affiancherà, senza sostituirla, la versione Turbo meno estrema.

Intervistato da Autocar, il responsabile della nuova variante Rico Löscher ha dichiarato: “Ci sono dei vantaggi nella scelta del Coupé. È più leggero ed ha un baricentro leggermente più basso rispetto al corpo SUV. La nostra intenzione è quella di offrire non solo la Cayenne più potente ma anche la più sportiva mai realizzata”.

Ci sarà tanta potenza dal V8, ma anche una ricercata veste aerodinamica, offerta dal nuovo pacchetto in fibra di carbonio, che garantirà maggiore deportanza e un miglior raffreddamento dei freni. Il paraurti anteriore presenta uno splitter più pronunciato, lo spoiler posteriore è più grande e il retrotreno è dotato di un nuovo diffusore che incornicia una coppia di terminali montati centralmente. Parte delle modifiche sono state prese in prestito dal pacchetto Lightweight Sport, finora disponibile come optional sulla Cayenne Turbo Coupé standard.

Il nuovo modello calzerà gli pneumatici più grandi che Porsche abbia mai proposto su di una Cayenne di serie: 285/35 ZR22 all'anteriore e 315/30 ZR22 al posteriore. L'assetto è stato curato per garantire una guida sportiva più solida e precisa, la vettura è più bassa, il sistema di stabilizzazione attiva del rollio è stato rivisto e non può mancare l'asse posteriore sterzante dotato di sistema Power Steering Plus.

Ci troviamo davanti ad un modello che vuole esprimere la massima sportività del SUV Porsche. Non raggiunge i 680 CV del Cayenne Turbo S E-Hybrid ma peserà verosimilmente 350 chilogrammi in meno ed offrirà una messa a punto pensata esclusivamente per andare forte.