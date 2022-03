La Porsche Cayenne si aggiorna? Nuovi scatti suggeriscono cambiamenti estetici

I potenti suv di casa Porsche, la Cayenne e la Cayenne Coupé, stanno per subire un restyling stando a delle recenti foto trapelate in rete. Vediamo di cosa si tratta stando ai rumors e quali modifiche apporterà la casa tedesca alle prestanti vetture.

Dopo aver presentato la Platinum Edition della Cayenne lo scorso gennaio, una variante della stessa disponibile full optional ad un prezzo di partenza di circa 93mila euro, sembra proprio che Porsche intenda aggiornare ulteriormente i due modelli suv della gamma. Grazie a degli scatti riportati dagli amici di motor1.com, sembra che la casa automobilistica con sede a Stoccarda stia testando la Cayenne e la Cayenne Coupé con una serie di aggiornamenti, il tutto tra l'altro alla luce del sole visto il poco camuffamento.

La parte anteriore e posteriore di entrambi i modelli sono ora più aggressivi rispetto alla versione precedente. Spiccano la presenza di fari più sottili e di quelli al posteriore al LED completamente ridisegnati, inoltre la targa nella Cayenne sembra essere stata traslata per essere più simile alla posizione del modello Coupé. Stando ai rumors, inoltre, anche il sistema PHEV riceverà un parziale aggiornamento sia sul motore che sul comparto elettrico, con un parco batterie più prestazionali per una maggiore autonomia.



Potere dare un'occhiata alla vettura in questione in cima alla pagina, mentre vi rimandiamo al link alla fonte per il set completo di fotografie.