Porsche Cayenne a 230 km/h in autostrada, la giustificazione: 'Stavo finendo la benzina'

Un'automobilista completamenta indisciplinata è stata beccata dalla polizia mentre sfrecciava in autostrada, a bordo della sua Porsche Cayenne, ad una velocità esagerata: una volta fermata ha cercato di giustificarsi in maniera assurda.

Dopo il monopattino a 100 km/h sulla tangenziale di Asti, con tanto scusa “Mi annoiavo”, ecco un'altra motivazione assurda: “Stavo finendo la benzina e cercavo quindi un benzinaio”.

Questo quanto si sarebbero sentito proferire dalla guidatrice del SUV tedesco, i poliziotti della pattuglia della Squadra Autostradale Senlis, a seguito di un controllo effettuato negli scorsi giorni, precisamente il 26 marzo scorso, presso l'autostrada A1, quella che collega Parigi a Lilla e viceversa.

I poliziotti hanno notato questo veicolo che provenivano a forte velocità, come fatto sapere dagli stessi agenti attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, e al volante vi era una donna che stava viaggiando a 230 chilometri all'ora, nonostante il limite di 130.

Una volta accortisi i militari hanno iniziato l'inseguimento della Porsche Cayenne, ritrovato poi una ventina di chilometri dopo presso il casello di Chamant. A quel punto le forze dell'ordine hanno fermato l'automobilista, chiedendo i documenti, per poi comminare una multa da ben 750 euro che la donna, proveniente dal Belgio, ha pagato sul posto.

Come da prassi la guidatrice è stata sottoposta anche all'alcol e al droga test, che sono comunque risultati entrambi negativi, mentre uno dei passeggeri a bordo è stato trovato con addosso della cannabis, che è stata immediatamente confiscata, e a cui è stata inflitta un'altra multa, questa volta da 150 euro.

Durante l'udienza la donna ha spiegato al giudice che stava andando veloce in quanto aveva finito il carburante e cercava un distributore di benzina. Una versione che ovviamente non ha alcun senso visto che è noto e risaputo che ad alte velocità l'auto consuma di più; se mai la donna avrebbe dovuto rallentare tenendo un'andatura costante per sperare di consumare meno benzina, ma evidentemente si è trattato di una scusa che non ha affatto convinto.

“Continueremo a ricordarvelo – concludono gli agenti - la strada non è un parco giochi quindi state attenti”. Ma lo sapete che due multe in tre giorni sono troppe? Lo ha stabilito un giudice.