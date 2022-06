La Porsche Carrera GT segreta di Michael Schumacher in vendita all'asta!

Lo scorso gennaio abbiamo scoperto che la Mercedes-Benz C63 AMG di Michael Schumacher era in vendita all’asta grazie a Bonhams. Oggi, invece, una supercar che ha acquistato in segreto verrà battuta da Elferspot: la Porsche Carrera GT del 2004 di Schumacher è ufficialmente in vendita!

Per non destare troppo clamore, il pluricampione della Formula 1 che ha fatto sognare il Cavallino Rampante nel 2004 acquistò una Porsche Carrera GT nera con l’aiuto del manager Willi Weber. Tale supercar venne prodotta dalla casa tedesca in appena 1.270 esemplari nei primi 2000 e divenne sua pochi anni dopo, guidandola per appena 14.000 chilometri fino al 2008. Con il suo motore V10 da 5,7 litri, la Carrera GT in questione è capace di arrivare a 612 cavalli e 590 Nm di coppia, arrivando a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiungendo il massimo di 330 chilometri orari.

Sul portale di Elferspot troviamo scritto quanto segue grazie all’aiuto di Michael Roock di Roock Sportsystem: “Michael Schumacher era contrattualmente vincolato all'epoca a guidare solo veicoli del Gruppo Fiat. Ha acquistato l'auto tramite Weber Management GmbH e l'ha messa a disposizione di Michael Schumacher per il suo utilizzo. Una conferma scritta di ciò è allegata alla storia del veicolo. Così Schumacher ha potuto godere del motore V10 aspirato senza infrangere il suo contratto. Tuttavia, le apparizioni ufficiali in macchina erano tabù”.

Il prezzo di partenza non è stato reso noto, ma di base la Carrera viene venduta a circa 2 milioni di Dollari; considerato che questo modello presenta il logo storico “MS” del sette volte campione del mondo di F1, il prezzo potrebbe salire considerevolmente.

