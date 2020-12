Porsche Carrera GT-R: l'esemplare unico che sognava Le Mans

Per alcuni è la supercar analogica per eccellenza, il suo V10 ha ammaliato anche Jay Leno e ne sono stati prodotti solo 1.270 esemplari: stiamo parlando della Porsche Carrera GT. Ancor più rara è la Carrera GT-R, elaborata in un solo esemplare.

La GT-R non è un prodotto ufficiale Porsche, la conversione ad auto da pista è stata curata da GPR Racing, questo senza perdere l'omologazione per uso stradale. Il proprietario belga ha acquistato l'auto nel 2005 ed ha speso ulteriori 220.000 euro per il trattamento corsaiolo. L'elenco delle modifiche è piuttosto ampio, si parte dal V10 che passa da 612 a 650 CV, i freni maggiorati sono della AP Racing, la nuova ECU della Motec include una funzione ad alte prestazioni. Gli interni sono essenziali e presentano roll-bar, pedali personalizzati e un sistema di estinzione automatica che si attiva in caso di incendio. I cerchioni BBS in magnesio fanno pendant con la livrea ispirata alla 911 GT1-98. Le corse erano effettivamente il fine di questo esemplare, il proprietario sognava di poterla omologare per il Campionato del mondo endurance (FIA WEC). Forse questo ardito desiderio, alimentato dalla vittoria della "quasi stradale" McLaren F1 GTR a Le Mans 1995, fu troppo alto.

L'auto condivide così il destino con la Porsche 9R3, prototipo che la casa di Stoccarda progettò per il post 911 GT1. Lo sviluppo della misteriosa LMP fu interrotto nel 1999, nonostante buoni risultati durante i test. Proprio dal motore della 9R3, a sua volta proveniente da quello sviluppato per la Footwork in Formula 1 nel 1992, nacque il V10 che ha equipaggiato la Carrera GT, presentata come concept al Salone di Parigi del 2000.

Se il progetto vi ha convinto e sentite il bisogno di sfrecciare tra i rettilinei del Circuit de la Sarthe con questa rarità preparate il vostro portafoglio: la Carrera GT-R, con soli 2.000 km sul tachimetro, è attualmente in vendita su Mechatronik al prezzo di 849.000 euro.