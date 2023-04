Porsche Carrera GT nei guai: richiamo per la leggendaria supercar

La Porsche Carrera GT è il pinnacolo delle supercar “analogiche”. Accanto alla Ferrari Enzo e alla Mercedes-Benz SRL McLaren ha rappresentato la miglior tecnologia disponibile su strada nei primi anni 2000. I fortunati possessori oggi hanno un grattacapo in più: la NHTSA ha ufficialmente richiamato il modello.

Acronimo di National Highway Traffic Safety Administration, la NHTSA è un’agenzia governativa che ha il compito di gestire i richiami delle case automobilistiche per i veicoli venduti nel suolo statunitense. La campagna di richiamo 23V-241 si occupa in particolare delle sospensioni della Porsche Carrera GT per 489 esemplari prodotti.

Porsche ha scoperto il difetto durante un’operazione di ordinaria manutenzione nell’agosto 2019. In quell’esemplare di Carrera GT i giunti sferici che collegano gli elementi del quadrilatero della sospensione apparivano danneggiati. La casa di Stoccarda ha successivamente analizzato altri esemplari, non trovando traccia del problema. Porsche ha tuttavia intrapreso un’approfondita indagine, conclusa nel marzo 2023, per determinare se potesse trattarsi di un difetto di progettazione e ha stabilito che i giunti sferici sono realizzati con un materiale che non fornisce “una resistenza adeguata alla corrosione intergranulare se esposto al sale e allo stress meccanico per tutta la vita del prodotto”.

Il problema avviene quando la Porsche Carrera GT è guidata in abbondanza in inverno, su strade che vedono la presenza massiccia di mezzi spargisale. Va sottolineato che nessun incidente è avvenuto a causa di danni alle sospensioni e che Porsche non ha finora trovato casi rilevanti quanto quello che fece scattare l’indagine nell’estate 2019. La casa di Stoccarda non ha ancora disponibili le nuove parti di ricambio, che saranno prodotte con materiali di qualità superiore.

Il punto forte della Porsche Carrera GT è il V10 aspirato, realizzato partendo da un progetto pensato per la Formula 1. La supercar di Stoccarda è stata prodotta in soli 1.270 esemplari dal 2004 al 2006, nel mercato dell’usato la valutazione della Carrera GT è superiore al milione di euro. (immagine copertina: Porsche)