Questa Porsche Carrera GT abbandonata è un colpo al cuore

Non è mai facile per un appassionato di motori assistere a una galleria di immagini come quella in fondo alla pagina. Quest'ultima infatti immortala un esemplare di supercar tedesca abbandonato da molto tempo, il quale fa sfoggio di una verniciatura rossa coperta da tantissima polvere. Stiamo parlando di una Porsche Carrera GT.

Le foto sono state condivise su Instagram da cherongermando, che ha tra l'altro fornito parecchie informazioni sul bolide, lasciato ad ammuffirsi in chissà quale concessionaria della Cina, che tra l'altro vendeva anche Maserati e Ferrari, e questa specifica caratteristica rendeva il rivenditore l'unico nel suo genere all'epoca dell'apertura. A quanto pare la Carrera GT ha avuto un paio di proprietari prima di esser riportata in concessionaria, ma al momento non sappiamo se lo scopo fosse quello di rivenderla o di lasciarla in esposizione a tempo indeterminato, cosa che di fatto è successa volontariamente o meno.

Secondo il report l'impresa di compravendita di autovettura avrebbe cominciato a declinare nel 2007, e come causa vi sarebbe una intromissione del governo, che avrebbe chiuso l'attività per "eccessivo consumismo", cosa che ha ovviamente portato alla cessazione di ogni attività nello stabile. A ogni modo non possiamo sapere con certezza come stiano le cose, ma siamo comunque tristi per lo stato di abbandono che caratterizza non solo la Porsche, ma anche una Corvette Z06 e una Ferrari 575 Superamerica.

Riguardo la Carrera GT, pare si tratti dell'esemplare numero 1.255 sugli appena 1.270 prodotti, ed è rivestito dal colore Zanzibar Red Metallic il quale adornerebbe soltanto tre unità del modello in questione. Purtroppo non possiamo assistere alle condizioni degli interni, ma con un po' di speranza possiamo affermare che, se le auto sono state lasciate in un ambiente non troppo umido, molto è ancora salvabile.

Diverso il discorso inerente i componenti meccanici, che col tempo si asciugano dei propri liquidi come carburante e lubrificanti, e possono quindi essere soggetti a problematiche causate dall'inattività prolungata. Dal nostro canto speriamo che qualcuno si precipiti a recuperare ogni vettura cercando di rimetterle tutte in sesto.

