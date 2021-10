Una Porsche Carrera GT del 2005 all'asta per una cifra record: ha percorso solo 550 km

La Porsche Carrera GT è stata una supercar che ha lasciato il segno nella storia recente della casa di Zuffenhausen: i modelli ancora in circolazione stanno aumentando il loro valore di anno in anno, e un esemplare attualmente all’asta ha percorso soltanto 550 km.

I primi modelli apparsi sul mercato dell’usato avevano prezzi che si aggiravano introno ai 600-700 mila euro, ma gli esemplari battuti all’asta negli ultimi anni sono andati spesso ben oltre, raggiungendo solitamente cifre prossime a 1,1 milioni di euro. L’esemplare in questione invece è destinato a salire ancor di più, dato che attualmente si trova ancora in vendita presso la casa d’aste PCarMarket, e dopo 8 offerte (aggiornato al momento in cui scriviamo) l’offerta è a quota 1,4 milioni di dollari, vale a dire circa 1,2 milioni di euro al cambio attuale.

Questa magnifica Carrera GT ha percorso pochissimi chilometri, ma ciò nonostante ha ricevuto anche un controllo completo del propulsore, un lavoro che da solo richiede 50,000 dollari. La carrozzeria in tinta GT Silver Metallic è invece protetta da un sottile film protettivo, in particolare nella parte anteriore e sugli specchietti retrovisori. I cerchi sono anch’essi completamente originali, calzano pneumatici Michelin Pilot Super Sport e misurano 19 e 20 pollici rispettivamente per l’anteriore e il posteriore, e sono dotati del serraggio center-lock che sul lato sinistro sfoggia una tinta anodizzata rossa, mentre a destra è di colore blu.

Come è naturale aspettarsi da una vettura che ha percorso poco più di 500 km, gli interni sono intonsi e pari al nuovo, ed è venduta con un set di valigie dedicato che va in pendant con i materiali utilizzati nell’abitacolo. Sotto al cofano invece, urla ancora il raffinatissimo motore V10 da 5.7 litri, un gioiello della tecnica costruito con bielle in titanio, pistoni forgiati, lubrificazione a carter secco e doppio albero a camme in testa con fasatura variabile.

Come anticipato, attualmente la vettura ha un’offerta da 1,4 milioni di dollari, ma resterà all’asta ancora per qualche ora, e non è scontato che il prezzo continui a salire ulteriormente. Pensate che l’esemplare appartenuto all’ex pilota di F1 Jenson Button è stato venduto per poco più di 800,000 euro. Una cifra simile è stata richiesta anche per la Porsche Carrera GT-R, un esemplare unico trasformato per la pista.