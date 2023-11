Porsche ha cancellato la splendida Panamera Sport Turismo

Sono passati solo pochi giorni da quando Porsche ha ufficialmente svelato la Panamera 2024, la nuova versione dell'ammiraglia di Stoccarda. Tante le novità a cominciare da una per certi versi eclatante: la sparizione della versione Sport Turismo.

La station wagon della Panamera è stata ufficialmente cancellata nonostante il suo stile decisamente riuscito e nonostante sia considerata dagli addetti ai lavori la più bella famigliare di sempre di Stoccarda.

La Sport Turismo era stata presentata in occasione del Salone di Ginevra del 2017, ed aveva subito conquistato il cuore del grande pubblico. Era infatti una vettura estremamente versatile, disponibile con potenze dai 325 fino ai 690 cavalli, ma anche quattro o cinque posti, quindi adatta per le più disparate esigenze e per diverse famiglie.

Di fatto era una sorta di Cayenne schiacciata verso il basso e di conseguenza appariva un vero mostro dello strada, rasentando quasi la perfezione. Peccato però che il pubblico Porsche non l'abbia capita, così come confermato dalla stessa azienda ad Automotive News Europe: “In Cina e negli Stati Uniti, i nostri mercati principali nel segmento D, la Sport Turismo gioca solo un ruolo minore. Per questo motivo abbiamo deciso di sospendere questa variante di modello con il lancio della nuova generazione”.

Parlando poi con The Drive ha aggiunto: “Porsche concentra il suo portafoglio di prodotti principalmente sui desideri dei suoi clienti. In tutto il mondo la Panamera è richiesta soprattutto come berlina sportiva”.

I dati ufficiali di vendita non chiariscono quante Panamera Sport Turismo siano state vendute, visto che vengono raggruppate in un solo modello tutte le versioni; in ogni caso negli Stati Uniti ne sono state immatricolate solo 3.165 unità, contro 20.841 Macan e 14.916 Cayenne.

Difficile che la Sport Turismo abbia rappresentato il 50% delle vendite totali, di conseguenza stiamo parlando di numeri davvero esigui. Ad oggi restano sul mercato la Sport Turismo e la Cross Turismo, versioni station della Porsche Taycan, auto che è andata a picco sul mercato dell'usato, ma la Panamera SW forse non la rivedremo mai più.