Questa Porsche cabrio è completamente sfasciata, ma costa comunque 90.000$

Il mercato delle 911 vintage è uno dei più vivaci. L'iconica Porsche è una delle auto più ricercate dei collezionisti, specie se parliamo di modelli in edizione limitata o, comunque, dotati di qualche peculiarità. Ogni tanto però le quotazioni possono essere semplicemente folli, come nel caso di questa, per quanto rara, Porsche 911 cabrio sfasciata.

Il suo proprietario vuole infatti ben 90.000$. Non sarebbe una cifra folle per un'auto vintage, ma è decisamente una cifra bizzarra se si considerano le condizioni del mezzo. Del resto, per molto meno di 90.000$ è possibile comprare una Porsche moderna.

Le ragioni di un valore residuale così alto nonostante quest'auto sia stata vittima di un incidente stanno tutte nella rarità del veicolo: parliamo di una 930 Slantnose. Attualmente è in vendita su eBay.

Quanto rara? The Drive scrive che di "Flachbau" ne sono state costruite 948. Soltanto 160 sono giunte fino negli Stati Uniti, dove quest'auto è stata messa in vendita.

Se le sue condizioni fossero buone, il proprietario avrebbe potuto chiedere oltre 300.000$. Vi basti sapere che una Porsche 930 Slantnose simile a quella dell'annuncio, ma in buono stato, è stata venduta per 360.000$ nel 2015.

Comunque 90.000$ sembrano decisamente un prezzo troppo alto: a giudicare dalle foto, restaurare il veicolo potrebbe essere davvero molto difficile. E anche ammettendo che sia possibile, il suo valore sarebbe compromesso irrimediabilmente.