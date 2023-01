Porsche ha brevettato una coda capace di allungarsi per migliorare l'aerodinamica

La 911 è considerata da molti un’auto che è rimasta “sempre uguale”, ma in realtà ogni generazione si evolve e fa notevoli passi avanti rispetto alla precedente specie in termini aerodinamici. E Porsche si è sempre sbizzarrita nel testare soluzioni al posteriore, l’ultima delle quali prevede una coda capace di allungarsi per migliorare i flussi.

Potremmo dire che la casa di Zuffenhausen ha una vera e propria passione per il posteriore della sua sportiva best seller, basti pensare alla famigerata coda d’anatra introdotta negli anni ’70, senza dimenticare l’alettone mobile introdotto sulle 911, arrivando alle vere e proprie varianti longtail da competizione, come la rarissima Porsche 935 ispirata al modello “Moby Dick”.

Ebbene, adesso Porsche ha depositato un brevetto presso il German Patent and Trademark Office (DPMA), dove possiamo vedere il posteriore dell’auto che può cambiare la sua forma, allungandosi a seconda delle condizioni così da migliorare l’aerodinamica, e quindi l’efficienza del veicolo.

In pratica, all’aumentare della velocità, alcune parti nascoste dalla carrozzeria possono allungarsi andando a carenare il retrotreno, con elementi retrattili che vanno ad allungare non solo la zona dell’alettone ma anche le fiancate laterali. Abbiamo già visto dei design a “coda lunga” ad esempio sulla Mercedes Vision EQXX Concept, ma anche sulla Lightyear 0 a energia solare o sulla bellissima McLaren Speedtail ispirata alle vetture da corsa di Woking.

Il brevetto Porsche però permetterebbe, di fatto, di avere due auto in una: le linee originali della vettura possono poi cambiare in favore di una coda lunga così da offrire evidenti benefici in termini aerodinamici e di efficienza, specie sulle vetture elettriche (secondo il CEO di Citroen la mobilità elettrica annienterà il segmento dei SUV proprio per la loro scarsa aerodinamicità).