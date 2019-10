Porsche brevetta un intrigante sistema di seduta pensato per la guida autonoma

Porche è sempre più lanciata verso il futuro. Il primo passo è rappresentato dall'introduzione della nuova supercar completamente elettrica: la Taycan. La casa tedesca non ha intenzione di fermarsi, però, poiché ha appena brevettato un intrigante sistema di seduta pensato soprattutto per la guida autonoma.

La deposizione è stata notata da un utente del Taycan EV Forum, ed è avvenuta come prevedibile in Germania tramite la World Intellectual Property Organization. Il tutto è accaduto poche settimane fa.

Il nuovo sistema è esplicato dalle immagini che vi proponiamo in fondo alla pagina. Come potete notare voi stessi, le prime due non differiscono dalle attuali posizioni del conducente nell'abitacolo che vediamo tutti i giorni, infatti sono pensate per la guida manuale. Le altre due cominciano ad essere particolarmente interessanti, infatti la terza immagine mostra le possibilità di inclinazione del sedile e del poggiatesta, l'avvicinamento e l'allontanamento dei pedali e la regolazione spaziale del volante. Gli ultimi due elementi sono tra l'altro completamente inutili in caso si optasse per la guida autonoma, infatti posso esser fatti scomparire all'interno del cruscotto.

Soltanto l'anno scorso Klaus Zellmer, CEO della divisione nordamericana di Porsche, aveva dichiarato a nome della compagnia che non era nei piani l'eliminazione di sterzo e pedali, pertanto era esclusa la possibilità di creare automobili non conducibili da esseri umani. Nonostante questo aggiunse anche che "i clienti (di Porsche) vogliono sempre avere tutto" e quindi potrebbero non disdegnare la possibilità della guida automatica in certe situazioni.

Voi invece cosa ne pensate della guida autonoma? Fatecelo sapere nei commenti. Non prima però di aver dato un'occhiata a questa notizia, la quale vi informa dei piani di Porsche per quanto riguarda la mobilità aerea.