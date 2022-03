Questa Porsche Boxster da pista regala prestazioni da Lamborghini Essenza, a basso costo

La Porsche Boxster, nata nel 1996, è stata la prima vettura del brand a non sfoggiare una denominazione numerica, optando invece per un nome che univa il termine Boxer e Roadster e che negli anni è diventato un punto fermo all’interno della gamma. Non ha mai avuto una versione track-oriented, ma una Boxster da pista esiste eccome.

Se ci pensate, l’attuale gamma 718 comprende Boxster e Cayman, ma solo quest’ultima è declinata in allestimenti votati al track day, come la GT4 e la GT4 RS. La Boxster non ha mai ricevuto un trattamento di questo tipo, ma qualcuno ha costruito un prototipo da pista che promette prestazioni da urlo.

Si tratta di una Porsche Boxster 968 del 2000, che dopo aver stretto un patto col diavolo si è trasformata in un mostro da circuito che adesso è possibile acquistare attraverso Bavaria Motors, che in ogni caso non specifica come sia nata questa creatura, e soprattutto chi le abbia dato vita.

In ogni caso, la carrozzeria originale è stata sostituita con pannelli in fibra di carbonio e kevlar, rimuovendo tutto ciò che la identificava come roadster, e trasformandola in una barchetta. La vettura originale pesava 1250 kg, ma grazie a questo alleggerimento adesso ferma l’ago della bilancia a 980 kg.

Sotto al cofano, il 3.6 litri flat-six adesso dispone di 625 CV e 750 Nm di coppia, che assieme al peso piuma offrono un rapporto peso/potenza leggermente più efficiente di quello offerto dalla Lamborghini Essenza SCV12, il bolide bolognese destinato al solo uso in pista.

La potenza è nulla senza controllo, e infatti la Boxster presenta numerosi miglioramenti anche a livello di telaio. Sul retrotreno fuoriesce un’imponente ala incernierata al telaio stesso, mentre l’impianto frenante sfrutta anche un sistema ABS racing di Bosch Motorsport, con pinze AP Racing all’anteriore e Brembo al posteriore, celate dietro ad un set di cerchi Fikse da 18 pollici avvolto da pneumatici Michelin per uno pista.

Tutto questo ben di dio è ora in vendita, e viene offerto a 149.900 euro. Una cifra non certo contenuta per un auto con oltre 20 anni sulle spalle e utilizzabile solo in pista, ma ricordate che l’Essenza SCV12 offre prestazioni simili per 2,5 milioni di euro.