La nuova Porsche Boxster full electric nelle ultime foto spy

Continuano a trapelare immagini sulla nuova Porsche Boxter elettrica, questa volta sul circuito di Nurburgring. Dopo aver avuto l'occasione (sempre tramite foto spia) di osservare gli interni dell'auto, l'avvistamento su circuito di prova suggerisce che la nuova Boxter non è così lontana dal debutto.

Questa unica foto, pubblicata dalla pagina Instagram @wilcoblok, mostra il retro del veicolo senza camouflage volti a nascondere la carrozzeria, mentre si accinge a fare il suo ingresso in pista. Porsche ha lavorato attivamente allo sviluppo di veicoli elettrici e ibridi come parte della loro strategia per la transizione verso la mobilità elettrica.

Un video mostra anche la nuova Porsche Panamera, avvistata nelle strade di Los Angeles. Sembra che questi due modelli usciranno a breve distanza di tempo tra loro, i dettagli di uno potrebbero far parte dell'altro e viceversa. Infatti, seppur non abbiamo informazioni precise sulle tecnologie della nuova Panamera, è verosimile supporre che queste saranno molto simili a quelle della nuova Boxter.

Il concetto di family feeling è certamente parte delle strategie di marketing dei brand automobilisti e anche per le auto sportive vale lo stesso principio. Nel contesto dei veicoli elettrici Porsche ci tiene a creare un'identità solida: recentemente la casa di Stoccarda ha tentato pure di registrare il marchio del sound dei propri veicoli.