La Porsche Boxster EV arriverà nel 2025, ma un render ipotizza il suo look finale

Porsche sta ultimando lo sviluppo della Boxster RS, la versione più estrema della sua spider a motore centrale che sarà anche il canto del cigno del modello come lo conosciamo, visto che dal 2025, i modelli 718, Boxster e Cayman, diventeranno completamente elettrici.

Per ingannare l’attesa, i colleghi spagnoli di motor.es hanno realizzato un render che prova ad immaginare il design della nuova spider Porsche attingendo a piene mani dagli stilemi introdotti con la Porsche Mission R Concept presentata al Salone di Monaco dello scorso anno, che dovrebbe essere davvero il riferimento da cui nascerà la prossima generazione dei modelli 718.

Dunque anche meccanicamente dobbiamo aspettarci delle somiglianze in tal senso, e in particolare facciamo riferimento al pacco batterie disposto subito dietro ai sedili così da simulare la stessa ripartizione dei pesi e il comportamento di una vettura a motore centrale, proprio come le attuali Cayman e Boxster. Ricordiamo infatti che la Mission R è stata sviluppata sul pianale dell’attuale Cayman GT4 RS, ma le 718 elettriche si baseranno sull’evoluzione della piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata assieme ad Audi.

Quanto alla potenza, molto probabilmente dovremmo dimenticarci degli oltre 1.000 CV offerti dalla Mission R in favore di una cifra più umana, ma bisogna rallegrarsi parlando del peso della vettura, che potrebbe essere piuttosto contenuto per essere un elettrica: non bisogna dimenticare che la Mission R aveva un peso di soli 1500 kg, ovvero 85 kg in più rispetto ad una Cayman GT4 RS, e questo sarebbe un ottimo tratto da ereditare per le prossime Boxster/Cayman EV.