Le Porsche Boxster e Cayman elettriche potrebbero arrivare entro il 2025

Come quasi ogni altra casa automobilistica, anche Porsche si è immessa sul sentiero dell'elettrificazione. Dopo aver commercializzato l'ottima Taycan e aver presentato l'interessantissima Cayman concept (nonché la Porsche Mission R da 1100 CV), adesso si appresterebbe a rivelare due nuovi modelli privi di motore termico.

Stiamo parlando delle prossime generazioni di Cayman e Boxster le quali, in base al report di Automotive News che ha appena condiviso informazioni fornite da alcune concessionarie, potrebbero arrivare in versione completamente elettrica intorno al 2025. Questa è la prima volta che sentiamo conferme su indiscrezioni di questo tipo, ma non vuol dire che esse non siano realistiche.

I rumor tuttavia risalgono al 2019 e in due anni non si sono mai fermati. La loro esplosione è però da datarsi al reveal di Mission R Concept dello scorso settembre, quando il brand di Stoccarda mise in campo linee non troppo dissimili da quelle mostrate con la Taycan, anche se ovviamente appaiono estremamente sportive per la natura intrinseca della macchina.

Questo ci porta a credere che parecchi elementi di design saranno senz'altro riproposti, come lo stile dei LED anteriori e posteriori e le curve dei passaruota. La concessionaria che ha già visto la Boxster parla in effetti di una macchina che si avvicina molto alla Taycan, sia per il design frontale che per il setup dei fari. Un'altra concessionaria si è detta impressionata dall'estetica:"sembra spettacolare e ha un look sportivo."



Detto questo, pare che 718 Boxster e Cayman BEV debbano soltanto essere presentate, e da parte nostra non vediamo l'ora di poterle osservare nella loro forma definitiva. L'unico problema tecnico è rappresentato dal rimpicciolire la piattaforma PPE senza perdere troppo in specifiche tecniche e autonomia, ma siamo sicuri che gli ingegneri del team sapranno risolvere ogni tipo di possibile problematica.



In ultimo, per non allontanarci dal marchio, vogliamo proporvi un'altra indiscrezione, in questo caso del tutto inaspettata dai più: starebbe arrivando un gigantesco SUV Porsche da posizionare persino più in alto della attuale Cayenne. A citare la possibilità è sempre Automotive News.